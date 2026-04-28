Vimoutiers

Marché nocturne

Place de Mackau Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Cet été, les marchés nocturnes organisés par l’association des commerçants O’COEUR DE VIMOUTIERS sont de retour ! Rendez-vous le mardi 21 juillet et le mardi 4 août, dès 18h sur la Place de Mackau. Venez flâner, rencontrer les artisans et producteurs, boire un verre entre amis et profiter de l’été…

Produits locaux, artisanat, créateurs, foodtrucks et bars.

Concert à 20h30.

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> Sur réservation pour les exposants .

Place de Mackau Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 64 47 67 42 ocoeurdevimoutiers@gmail.com

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-28 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault