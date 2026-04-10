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Atelier Hirondelles en Picassiette LA BULLE Vimoutiers

Atelier Hirondelles en Picassiette LA BULLE Vimoutiers jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : LA BULLE

Adresse : 8, rue Marie HAREL

Ville : 61120 Vimoutiers

Département : Orne

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Vimoutiers

Atelier Hirondelles en Picassiette

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Rendez-vous pour un moment de poésie et de mosaïque !
Composez une ou plusieurs hirondelles en apprenant à tailler, poser et valoriser les motifs de la vaisselle ancienne.

> Réservation obligatoire
> Public adulte   .

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 7 43 61 06 63  labullevimoutiers@gmail.com

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English : Atelier Hirondelles en Picassiette

L’événement Atelier Hirondelles en Picassiette Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-10 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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