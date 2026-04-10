Atelier Hirondelles en Picassiette LA BULLE Vimoutiers
Atelier Hirondelles en Picassiette LA BULLE Vimoutiers jeudi 23 juillet 2026.
Vimoutiers
Atelier Hirondelles en Picassiette
LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Rendez-vous pour un moment de poésie et de mosaïque !
Composez une ou plusieurs hirondelles en apprenant à tailler, poser et valoriser les motifs de la vaisselle ancienne.
> Réservation obligatoire
> Public adulte .
LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 7 43 61 06 63 labullevimoutiers@gmail.com
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English : Atelier Hirondelles en Picassiette
L’événement Atelier Hirondelles en Picassiette Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-10 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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