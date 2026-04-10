Atelier Dessous de plat en picassiette LA BULLE Vimoutiers
Atelier Dessous de plat en picassiette LA BULLE Vimoutiers vendredi 24 juillet 2026.
Vimoutiers
Atelier Dessous de plat en picassiette
LA BULLE 8 rue Marie Harel Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Découvrez l’univers de la mosaïque avec la technique dite du picassiette.
Lors de cet atelier, réalisez un dessous de plat avec des tesselles de vaisselle ancienne, découvrez et maniez les outils du mosaïste et apprenez la technique de pose directe.
> Réservation obligatoire
> Public adulte .
LA BULLE 8 rue Marie Harel Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 7 43 61 06 63 labullevimoutiers@gmail.com
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English : Atelier Dessous de plat en picassiette
L’événement Atelier Dessous de plat en picassiette Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-10 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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