Atelier conférence sur la fabrication du camembert Musée du Camembert Vimoutiers

Atelier conférence sur la fabrication du camembert

Musée du Camembert 10, avenue du Général De Gaulle Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Conférence sur la fabrication du Camembert de Normandie AOP animée par Dalila Beritane et Stanislas Raut de la Ferme de l’Instière.

Suivie d’une démonstration d’emprésurage de lait et de moulage de camembert à la louche.

Réservation conseillée.

Tout public. .

Musée du Camembert 10, avenue du Général De Gaulle Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 39 30 29 contact@museeducamembert.fr

