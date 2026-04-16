Atelier Mosaïque Champêtre LA BULLE Vimoutiers
Atelier Mosaïque Champêtre LA BULLE Vimoutiers mercredi 29 juillet 2026.
Vimoutiers
Atelier Mosaïque Champêtre
LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Pour cet été, réalisez une composition florale en apprenant à tailler les émaux de Briard et les pattes de verre.
Découverte des outils du mosaïste et des techniques de coupe et de pose directe.
> Réservation obligatoire
> Public adulte .
LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 7 43 61 06 63 labullevimoutiers@gmail.com
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English : Atelier Mosaïque Champêtre
L’événement Atelier Mosaïque Champêtre Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-22 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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