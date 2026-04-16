Atelier Mosaïque Champêtre LA BULLE Vimoutiers

Vimoutiers

Atelier Mosaïque Champêtre

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Pour cet été, réalisez une composition florale en apprenant à tailler les émaux de Briard et les pattes de verre.

Découverte des outils du mosaïste et des techniques de coupe et de pose directe.

> Réservation obligatoire

> Public adulte .

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 7 43 61 06 63 labullevimoutiers@gmail.com

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English : Atelier Mosaïque Champêtre

L’événement Atelier Mosaïque Champêtre Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-22 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault