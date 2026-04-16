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Atelier Mosaïque Champêtre LA BULLE Vimoutiers

Atelier Mosaïque Champêtre LA BULLE Vimoutiers mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : LA BULLE

Adresse : 8, rue Marie HAREL

Ville : 61120 Vimoutiers

Département : Orne

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Vimoutiers

Atelier Mosaïque Champêtre

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Pour cet été, réalisez une composition florale en apprenant à tailler les émaux de Briard et les pattes de verre.
Découverte des outils du mosaïste et des techniques de coupe et de pose directe.

> Réservation obligatoire
> Public adulte   .

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 7 43 61 06 63  labullevimoutiers@gmail.com

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English : Atelier Mosaïque Champêtre

L’événement Atelier Mosaïque Champêtre Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-22 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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