Vimoutiers

Festival Bach en fête Si Bach m’était conté

Eglise Notre-Dame Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Si Bach m’était conté est un opéra théâtral biblique imaginé et mis en scène par Philippe Ermelier, accompagné de solistes.

C’est un conte imaginaire sous forme d’un songe, de la vie de Johann-Sébastian BACH et de ses réflexions fictives sur les compositeurs qui l’ont inspiré et ceux de son époque.

Sur scène, le maître baroque, incarné par un comédien-chanteur, dialogue avec des solistes (soprano, ténor, mezzo, baryton) qui donnent vie à ses émotions à travers ses œuvres et celles de ses pairs.

Le festival Bach en fête joue des chefs-d’oeuvre accompagnés au Grand orgue Cavaillé-Coll.

> Sur réservation .

Eglise Notre-Dame Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 74 25 55 01

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English : Festival Bach en fête Si Bach m’était conté

L’événement Festival Bach en fête Si Bach m’était conté Vimoutiers a été mis à jour le 2026-05-26 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault