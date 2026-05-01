Exposition photos Alain MARTIN, photographe animalier Salle Emeric Martin Vimoutiers

Vimoutiers

Exposition photos Alain MARTIN, photographe animalier

Salle Emeric Martin Rue du Dr Maillard Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Alain MARTIN, photographe animalier, amateur mais néanmoins reconnu, expose une cinquantaine de clichés dans une exposition qui lui est entièrement consacrée.

Alain MARTIN est doté d’un sacré coup d’œil pour capturer, dans l’objectif de son appareil photo, les animaux qui peuplent nos campagnes. Il saisit le vol d’une hirondelle, le repas d’un rouge-gorge, le saut d’un chevreuil ou la partie de jeux de renardeaux.

Patient, passionné, il nous ouvre les yeux sur la faune sauvage, qu’elle soit à plumes ou à poils.

Venez découvrir ses photographies, principalement animalières, à l’occasion d’une exposition ouverte les 23, 24, 25, 30 et 31 mai, salle Emeric Martin à Vimoutiers. Et prenez le temps de parler photo avec lui, vous en apprendrez énormément sur l’art de la patience comme celui du cadrage.

> En présence du photographe

> Accès par la rue du Dr Maillard ou par la rue Louis Pasteur

> Entrée libre .

Salle Emeric Martin Rue du Dr Maillard Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 39 80 60

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English : Exposition photos Alain MARTIN, photographe animalier

L’événement Exposition photos Alain MARTIN, photographe animalier Vimoutiers a été mis à jour le 2026-05-22 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault