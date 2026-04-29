Atelier Jeux de société ados/adultes Médiathèque intercommunale Vimoutiers
Atelier Jeux de société ados/adultes Médiathèque intercommunale Vimoutiers mercredi 27 mai 2026.
Vimoutiers
Atelier Jeux de société ados/adultes
Médiathèque intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-05-27 12:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Le réseau des médiathèques (4 sites) comprend plus de 300 jeux de société en prêt ou en jeu sur place. Bruno, bénévole et passionné de jeux, propose plusieurs ateliers pour jouer ensemble autour de thématiques différentes à chaque fois.
Venez découvrir nos jeux de société et jouer autour du thème des courses avec Heat, Rallyman, Formula D ou encore Flamme rouge.
> Inscription souhaitée
> Public ados et adultes .
Médiathèque intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 12 56 36 mediatheque@cdcvam.fr
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English : Atelier Jeux de société ados/adultes
L’événement Atelier Jeux de société ados/adultes Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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