Atelier Mosaïque minérale-végétale LA BULLE Vimoutiers

Atelier Mosaïque minérale-végétale

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne

Début : 2026-05-27 10:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Réalisation d’une mosaïque contemporaine, à partir de tesselles taillées dans le marbre, de galets. Insertion d’écorces, de coquillages…

Nature, texture et couleurs sont au programme de cet atelier.

Réalisez selon votre inspiration des petits formats, diptyques ou triptyques.

Démonstration et initiation à la taille avec la marteline pour les minéraux.

> Réservation obligatoire

> Public adulte .

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 29 33 32 69 labullevimoutiers@gmail.com

