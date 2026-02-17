Atelier Mosaïque d’ardoises LA BULLE Vimoutiers

Atelier Mosaïque d’ardoises

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Venez réaliser une mosaïque contemporaine en jouant avec l’ardoise !

Apprentissage des techniques de pose, les hauteurs des tesselles, les ombres, etc.

Découverte des outils spécifiques au travail de l’ardoise taillants, ciseaux, marteline.

> Réservation obligatoire

> Public adulte .

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 29 33 32 69 labullevimoutiers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Mosaïque d’ardoises

L’événement Atelier Mosaïque d’ardoises Vimoutiers a été mis à jour le 2026-02-17 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault