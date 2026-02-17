Atelier Mosaïque d’ardoises LA BULLE Vimoutiers
Atelier Mosaïque d’ardoises LA BULLE Vimoutiers mercredi 20 mai 2026.
Atelier Mosaïque d’ardoises
LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
2026-05-20
Venez réaliser une mosaïque contemporaine en jouant avec l’ardoise !
Apprentissage des techniques de pose, les hauteurs des tesselles, les ombres, etc.
Découverte des outils spécifiques au travail de l’ardoise taillants, ciseaux, marteline.
> Réservation obligatoire
> Public adulte .
LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 29 33 32 69 labullevimoutiers@gmail.com
