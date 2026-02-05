Fête de l’Estampe La Maison de l’Art Vivant Vimoutiers

Fête de l’Estampe

La Maison de l’Art Vivant 30, rue d’Argentan Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Portes ouvertes de 15h à 19h.

– Ateliers de linogravure et typographie mis gratuitement à disposition du public.

– Vernissage de l’exposition d’estampes et de livres d’artistes à 16h.

– Cocktail à 17h.

> Tout public .

La Maison de l’Art Vivant 30, rue d’Argentan Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 41 99 14 92 leboutdesbordes@gmx.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de l’Estampe

L’événement Fête de l’Estampe Vimoutiers a été mis à jour le 2026-02-05 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault