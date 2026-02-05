Fête de l’Estampe La Maison de l’Art Vivant Vimoutiers
samedi 23 mai 2026.
Fête de l’Estampe
La Maison de l’Art Vivant 30, rue d’Argentan Vimoutiers Orne
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
2026-05-23
Portes ouvertes de 15h à 19h.
– Ateliers de linogravure et typographie mis gratuitement à disposition du public.
– Vernissage de l’exposition d’estampes et de livres d’artistes à 16h.
– Cocktail à 17h.
> Tout public .
La Maison de l’Art Vivant 30, rue d’Argentan Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 41 99 14 92 leboutdesbordes@gmx.fr
