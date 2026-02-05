Salon du Livre Rue du Perré Vimoutiers
Salon du Livre Rue du Perré Vimoutiers samedi 23 mai 2026.
Salon du Livre
Rue du Perré Hall du Pays d’Auge Vimoutiers Orne
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
2026-05-23
L’Association Camembert au Cœur de l’Histoire organise son sixième salon du livre conjointement avec la Ville de Vimoutiers.
Présence de nombreux auteurs réunis pour défendre leurs ouvrages romans, romans policiers, BD, livres historiques, nouvelles.
Belles rencontres en perspective et dédicaces. .
Rue du Perré Hall du Pays d’Auge Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 50 60 88 39 acchvimoutiers@gmail.com
English : Salon du Livre
