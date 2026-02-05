Salon du Livre Rue du Perré Vimoutiers

Salon du Livre

Rue du Perré Hall du Pays d’Auge Vimoutiers Orne

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

2026-05-23

L’Association Camembert au Cœur de l’Histoire organise son sixième salon du livre conjointement avec la Ville de Vimoutiers.

Présence de nombreux auteurs réunis pour défendre leurs ouvrages romans, romans policiers, BD, livres historiques, nouvelles.

Belles rencontres en perspective et dédicaces. .

Rue du Perré Hall du Pays d’Auge Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 50 60 88 39 acchvimoutiers@gmail.com

