9ème exposition collections et passions Place du Marché Soumoulou

Informations pratiques

Soumoulou

9ème exposition collections et passions

Place du Marché Hall Ossau Soumoulou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :

2026-09-27

32 collectionneurs de toute la France présentent avec passion leurs objets, qu’ils ont mis souvent des années à dénicher, simplement pour le plaisir des yeux, en racontant leur histoire, leur évolution, leur caractère insolite et leur diversité ; les visiteurs découvrent que tout se collectionne, mais contrairement aux bourses aux collections, aux brocantes et aux vide-greniers, ici rien ne s’achète ni ne s’échange ! Ce n’est qu’un temps agréable de partage et de rencontre.

Bourriche, tombola gratuite. .

Place du Marché Hall Ossau Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 67 55 55 francis.dehaine@orange.fr

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English : 9ème exposition collections et passions

L’événement 9ème exposition collections et passions Soumoulou a été mis à jour le 2026-07-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran