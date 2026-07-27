9e SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX d’automne de SOUMOULOU (Pyrénées-Atlantiques) Hall d’Ossau

Informations pratiques

HEXAGONE MINERAL vous donne rendez-vous les 12 et 13 septembre 2026 à SOUMOULOU au pied des Pyrénées pour le 9e Salon des minéraux fossiles et bijoux d’automne. Cet événement se déroulera dans le Hall d’Ossau situé sur la Place de la Mairie. Pour animer cet événement, une vingtaine d’exposants professionnels et amateurs originaires des quatre coins de France seront au rendez-vous ! Ils présenteront au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier, de France mais aussi du Grand Sud-Ouest. Comme dans tous nos salons, un très large choix de minéraux, fossiles et bijoux sera proposé à la vente pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Pour répondre toujours plus aux attentes du public, un service d’expertise gratuite sera aussi proposée par l’organisateur à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer leurs découvertes minéralogiques ou paléontologiques. Ce salon devrait comme chaque année attirer de très nombreux passionnés tout en sensibilisant les néophytes et les plus jeunes aux merveilles de la Terre.

Ouverture au public : de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

Tarif visiteurs : 4 € à partir de 12 ans ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

Stationnement : parking gratuit !