9ème Salon des minéraux fossiles et bijoux Place du marché Soumoulou

Informations pratiques

Soumoulou

9ème Salon des minéraux fossiles et bijoux

Place du marché Hall d’Ossau Soumoulou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Près de 25 exposants professionnels et amateurs originaires des quatre coins de France et d’Espagne seront au rendez-vous pour présenter au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier, de France et du Grand Sud-Ouest. Comme dans tous nos salons, un très large choix de minéraux, fossiles et bijoux sera proposé à la vente pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Pour répondre toujours plus aux attentes du public, un service d’expertise gratuite sera aussi proposée par les organisateurs à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer leurs découvertes minéralogiques ou paléontologiques. .

Place du marché Hall d’Ossau Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 60 43

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English : 9ème Salon des minéraux fossiles et bijoux

L’événement 9ème Salon des minéraux fossiles et bijoux Soumoulou a été mis à jour le 2026-07-30 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran