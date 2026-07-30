AGENDA · Soumoulou
9e SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX de SOUMOULOU (Pyrénées-Atlantiques) Hall d’Ossau Soumoulou
samedi 12 septembre 2026 · Hall d'Ossau · Soumoulou
Informations pratiques
9e SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX de SOUMOULOU (Pyrénées-Atlantiques) Hall d’Ossau Soumoulou 12 et 13 septembre
Une vingtaine d’exposants professionnels et amateurs présenteront au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier, de France mais aussi du Grand Sud-Ouest.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-13T18:00:00.000+02:00
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Hall d’Ossau Place de la Mairie Soumoulou
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