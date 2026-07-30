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AGENDA · Soumoulou

9e SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX de SOUMOULOU (Pyrénées-Atlantiques) Hall d’Ossau Soumoulou

samedi 12 septembre 2026 · Hall d'Ossau · Soumoulou

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Hall d'Ossau
Adresse
Place de la Mairie
Ville
Soumoulou

9e SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX de SOUMOULOU (Pyrénées-Atlantiques) Hall d’Ossau Soumoulou 12 et 13 septembre

Une vingtaine d’exposants professionnels et amateurs présenteront au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier, de France mais aussi du Grand Sud-Ouest.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-13T18:00:00.000+02:00

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Hall d’Ossau Place de la Mairie Soumoulou


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