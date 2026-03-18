9ème Festival des Percussions du Monde Place Jean-Louis Devaux Châlons-en-Champagne
9ème Festival des Percussions du Monde Place Jean-Louis Devaux Châlons-en-Champagne samedi 2 mai 2026.
9ème Festival des Percussions du Monde
Place Jean-Louis Devaux 16 Rue Henri Dunant Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Tout public
Les percussions, pratique artistique fédératrice et accessible, à la fois porteuse des traditions culturelles spécifiques des peuples et media universel de l’humanité, réunissent les gens, sans exclusive générationnelle, sociale, culturelle, d’origine, de genre… .
Place Jean-Louis Devaux 16 Rue Henri Dunant Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
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English : 9ème Festival des Percussions du Monde
L’événement 9ème Festival des Percussions du Monde Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT de la Marne