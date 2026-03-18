9ème Festival des Percussions du Monde Place Jean-Louis Devaux Châlons-en-Champagne

9ème Festival des Percussions du Monde

Place Jean-Louis Devaux 16 Rue Henri Dunant Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Tout public

Les percussions, pratique artistique fédératrice et accessible, à la fois porteuse des traditions culturelles spécifiques des peuples et media universel de l’humanité, réunissent les gens, sans exclusive générationnelle, sociale, culturelle, d’origine, de genre… .

Place Jean-Louis Devaux 16 Rue Henri Dunant Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

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English : 9ème Festival des Percussions du Monde

L’événement 9ème Festival des Percussions du Monde Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT de la Marne