10ème Foire aux Plantes Coupiac
10ème Foire aux Plantes Coupiac dimanche 20 septembre 2026.
10ème Foire aux Plantes
Coupiac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Pour la 10ème année, l’Association “Aux Jardins des 7 Vallons” vous convient à la Foire aux Plantes de Coupiac. Cette grande exposition-vente a lieu au pied du château médiéval.
C’est l’occasion de dénicher et de découvrir des plantes de toutes variétés ainsi que de la décoration et du mobilier de jardin. .
Coupiac 12550 Aveyron Occitanie +33 6 77 93 05 36 auxjardinsdes7vallons@gmail.com
English :
For the 10th year, the Association Aux Jardins des 7 Vallons invites you to the Coupiac Plant Fair. This major exhibition and sale takes place at the foot of the medieval castle.
German :
Zum zehnten Mal lädt Sie der Verein Aux Jardins des 7 Vallons zur Foire aux Plantes de Coupiac ein. Diese große Verkaufsausstellung findet am Fuße des mittelalterlichen Schlosses statt.
Italiano :
Per il 10° anno, l’Associazione Aux Jardins des 7 Vallons vi invita alla Fiera delle piante di Coupiac. Questa grande mostra e vendita si svolge ai piedi del castello medievale.
Espanol :
Por décimo año consecutivo, la Asociación Aux Jardins des 7 Vallons le invita a la Feria de Plantas de Coupiac. Esta gran exposición y venta tiene lugar a los pies del castillo medieval.
L’événement 10ème Foire aux Plantes Coupiac a été mis à jour le 2025-10-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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