10ème Foire aux Plantes

Coupiac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Pour la 10ème année, l’Association “Aux Jardins des 7 Vallons” vous convient à la Foire aux Plantes de Coupiac. Cette grande exposition-vente a lieu au pied du château médiéval.

C’est l’occasion de dénicher et de découvrir des plantes de toutes variétés ainsi que de la décoration et du mobilier de jardin. .

Coupiac 12550 Aveyron Occitanie +33 6 77 93 05 36 auxjardinsdes7vallons@gmail.com

English :

For the 10th year, the Association Aux Jardins des 7 Vallons invites you to the Coupiac Plant Fair. This major exhibition and sale takes place at the foot of the medieval castle.

German :

Zum zehnten Mal lädt Sie der Verein Aux Jardins des 7 Vallons zur Foire aux Plantes de Coupiac ein. Diese große Verkaufsausstellung findet am Fuße des mittelalterlichen Schlosses statt.

Italiano :

Per il 10° anno, l’Associazione Aux Jardins des 7 Vallons vi invita alla Fiera delle piante di Coupiac. Questa grande mostra e vendita si svolge ai piedi del castello medievale.

Espanol :

Por décimo año consecutivo, la Asociación Aux Jardins des 7 Vallons le invita a la Feria de Plantas de Coupiac. Esta gran exposición y venta tiene lugar a los pies del castillo medieval.

L’événement 10ème Foire aux Plantes Coupiac a été mis à jour le 2025-10-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)