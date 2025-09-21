Expositions au château Coupiac
lundi 14 septembre 2026 · Coupiac
Informations pratiques
Coupiac
Expositions au château
6, Place du manège Coupiac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-14
L’Association « Los Amics del Castel de Copiac » vous invite à découvrir l’histoire de l’association.
L’exposition « Los Amics del Castel de Copiac, une belle aventure collective » retrace l’histoire de l’association qui, depuis plus de quarante ans, restaure et anime le château de Coupiac. .
6, Place du manège Coupiac 12550 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 79 45 chateau.decoupiac@orange.fr
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English :
Los Amics del Castel de Copiac » invites you to discover the history of the association.
L’événement Expositions au château Coupiac a été mis à jour le 2026-05-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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