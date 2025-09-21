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AGENDA · Coupiac

Expositions au château Coupiac

lundi 14 septembre 2026 · Coupiac

Expositions au château Coupiac

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Adresse
6, Place du manège
Ville
12550 Coupiac
Département
Aveyron
Tarif

Coupiac

Expositions au château

6, Place du manège Coupiac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-14

L’Association « Los Amics del Castel de Copiac » vous invite à découvrir l’histoire de l’association.
L’exposition « Los Amics del Castel de Copiac, une belle aventure collective » retrace l’histoire de l’association qui, depuis plus de quarante ans, restaure et anime le château de Coupiac.   .

6, Place du manège Coupiac 12550 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 79 45  chateau.decoupiac@orange.fr

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English :

Los Amics del Castel de Copiac » invites you to discover the history of the association.

L’événement Expositions au château Coupiac a été mis à jour le 2026-05-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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