Informations pratiques

Coupiac

Fête de Coupiac

Coupiac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-13

Coupiac en fête cette année sur les thèmes Irish et Féria

Programme des fêtes

Jeudi Pétanque

Vendredi

19h Grande Bodéga thème Féria (Moules à la Brasucade)

21h Bandas Gen’s band

23h Soirée animée par DJ Laurent (Podium Décibel)

04h Déjeuner aux tripous ou Soupe aux fromage

Samedi

9h messe

10h dépôt de gerbe

11h15 Départ de la paume

17h le grand marathon Coupiaguais Jeux en bois

19h Apéro Concert

22h30 Soirée animée par l’orchestre Heptagone

23h Feu d’artifice

Dimanche

15h Pétanque

18h Randonnée nocturne

19h Bodéga thème irlandais

20h Concert avec le groupe Les Gartloney Rats

23 h Soirée animée par DJ Nip’s

Lundi

15h Pétanque

19h Marché de pays animé par Manu Roig suivi d’une scène libre (sur réservation) .

Coupiac 12550 Aveyron Occitanie +33 6 88 11 47 07 louisroques12@gmail.com

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English :

Coupiac is celebrating this year with the themes Irish and Feria

L’événement Fête de Coupiac Coupiac a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)