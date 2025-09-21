Fête de Coupiac Coupiac
jeudi 13 août 2026 · Coupiac
Informations pratiques
Coupiac
Fête de Coupiac
Coupiac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-13
Coupiac en fête cette année sur les thèmes Irish et Féria
Programme des fêtes
Jeudi Pétanque
Vendredi
19h Grande Bodéga thème Féria (Moules à la Brasucade)
21h Bandas Gen’s band
23h Soirée animée par DJ Laurent (Podium Décibel)
04h Déjeuner aux tripous ou Soupe aux fromage
Samedi
9h messe
10h dépôt de gerbe
11h15 Départ de la paume
17h le grand marathon Coupiaguais Jeux en bois
19h Apéro Concert
22h30 Soirée animée par l’orchestre Heptagone
23h Feu d’artifice
Dimanche
15h Pétanque
18h Randonnée nocturne
19h Bodéga thème irlandais
20h Concert avec le groupe Les Gartloney Rats
23 h Soirée animée par DJ Nip’s
Lundi
15h Pétanque
19h Marché de pays animé par Manu Roig suivi d’une scène libre (sur réservation) .
Coupiac 12550 Aveyron Occitanie +33 6 88 11 47 07 louisroques12@gmail.com
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English :
Coupiac is celebrating this year with the themes Irish and Feria
L’événement Fête de Coupiac Coupiac a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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