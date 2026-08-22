9ème Salon du Livre de Malestroit Salle des Fêtes Malestroit
dimanche 4 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Malestroit
Informations pratiques
Malestroit
9ème Salon du Livre de Malestroit
Salle des Fêtes Place Bonsergent Malestroit Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 13:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Le premier dimanche d’octobre, place à une nouvelle édition du Salon du Livre: ce Salon aura pour thème Mémoire et Nature. Une belle occasion pour le public de rencontrer une quarantaine d’auteur.e.s, de suivre des conférences, et de participer à plusieurs animations. .
Salle des Fêtes Place Bonsergent Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 11 75
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English :
L’événement 9ème Salon du Livre de Malestroit Malestroit a été mis à jour le 2026-08-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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