9ème Salon du Livre de Malestroit Salle des Fêtes Malestroit

Informations pratiques

Malestroit

9ème Salon du Livre de Malestroit

Salle des Fêtes Place Bonsergent Malestroit Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 13:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Le premier dimanche d’octobre, place à une nouvelle édition du Salon du Livre: ce Salon aura pour thème Mémoire et Nature. Une belle occasion pour le public de rencontrer une quarantaine d’auteur.e.s, de suivre des conférences, et de participer à plusieurs animations. .

Salle des Fêtes Place Bonsergent Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 11 75

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English :

L’événement 9ème Salon du Livre de Malestroit Malestroit a été mis à jour le 2026-08-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande