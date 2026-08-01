Pardon des camping-caristes rue de Narvik Malestroit
vendredi 28 août 2026 · rue de Narvik · Malestroit
Informations pratiques
Malestroit
Pardon des camping-caristes
rue de Narvik aux Sources Malestroit Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-28
Plus de 200 camping-cars viennent pendant un weekend recevoir la bénédiction de Saint-Gilles, Saint patron de l’église de Malestroit.
Inscription à partir du 3 juin
Contact 06 95 88 57 80
www.pardondescampingcaristes.fr .
rue de Narvik aux Sources Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 6 95 88 57 80
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English :
L’événement Pardon des camping-caristes Malestroit a été mis à jour le 2026-08-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande