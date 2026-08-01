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AGENDA · Malestroit

Pardon des camping-caristes rue de Narvik Malestroit

vendredi 28 août 2026 · rue de Narvik · Malestroit

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
rue de Narvik
Adresse
aux Sources
Ville
56140 Malestroit
Département
Morbihan
Tarif

Malestroit

Pardon des camping-caristes

rue de Narvik aux Sources Malestroit Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-28

Plus de 200 camping-cars viennent pendant un weekend recevoir la bénédiction de Saint-Gilles, Saint patron de l’église de Malestroit.

Inscription à partir du 3 juin
Contact 06 95 88 57 80
www.pardondescampingcaristes.fr   .

rue de Narvik aux Sources Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 6 95 88 57 80 

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English :

L’événement Pardon des camping-caristes Malestroit a été mis à jour le 2026-08-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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