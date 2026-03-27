Visites guidées de Malestroit Place du Bouffay Malestroit

Visites guidées de Malestroit

Place du Bouffay Devant l’Office de Tourisme Malestroit Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-08-04 12:15:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Et si on découvrait Malestroit cet été ? Cœur d’une baronnerie, lieu de traité ou encore place de Résistance… Derrière le charme enchanteur de cette Petite Cité de Caractère se cache une histoire souvent méconnue. Suivez-nous entre ses maisons à pans de bois et le long de ses cours d’eau afin de découvrir les secrets de celle que l’on surnomme à juste titre la Perle de l’Oust

Les mardis du 7 juillet au 25 août, de 11h à 12h15

Réservation obligatoire en ligne ou en office de tourisme

Lieu de rendez-vous devant l’office de tourisme .

Place du Bouffay Devant l’Office de Tourisme Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 21 75

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English :

L’événement Visites guidées de Malestroit Malestroit a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande