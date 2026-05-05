À bras le corps, MAC – Musée d’art contemporain, Marseille

À bras le corps Samedi 23 mai, 17h00 MAC – Musée d’art contemporain Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Ce projet propose à des lycéens de réfléchir à la traduction de certaines propositions artistiques du musée et plus largement à la notion de corps comme outil de langage à travers les œuvres du [mac].

Les élèves ont bénéficié de plusieurs ateliers de pratique au lycée, au Ballet National de Marseille et au [mac] avec le chorégraphe Andrew Graham et des danseurs de sa compagnie.

Les interprétations d’une dizaine de pièces du 1. Werksatz de Franz Erhard Walther seront mise en œuvre par les élèves le soir de la Nuit des Musées avec l’équipe d’accueil des publics.

MAC – Musée d’art contemporain 69 avenue d’haifa, 13008 marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413948349 https://musees.marseille.fr/musee-dart-contemporain-mac

La classe, l’œuvre !

© Ville de Marseille – Ryan Layechi