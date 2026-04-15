Les balades à vélo du MauMa, Meta 2, Marseille

Les balades à vélo du MauMa 9 et 29 mai Meta 2 Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T20:30:00+02:00

C’est quoi le MauMa ?

Le MauMA est un parcours d’arts urbains qui vise, au cours des six prochaines années, à relier et fédérer les acteurs locaux œuvrant sur le territoire marseillais par une densification des propositions artistiques dans les espaces publics (fresques murales, mobiliers urbains, sculptures, projections, mosaïques, etc.).

PROGRAMME DE LA BALADE

Max 10 participant.e.s !

Durée : 2H

Port du casque obligatoire

A partir de 16 ans (mineurs sous la responsabilité des parents)

RDV pour le départ devant META 2 au 36, rue du Jet d’Eau 13003 Marseille !

Visite à vélo d’une vingtaine de fresques, explications et discussions autour des oeuvres.

Retour à côté du tunnel du Boulevard National à côté de la Gare St Charles.

Un mail vous sera envoyé la veille afin de vous donner toutes les explications concernant la sortie. Pensez à vérifier vos spams.

❌ Les annulation de dernière minute 48h avant l’évènement ne pourront être remboursées.

Meta 2 36 rue du jet d’eau Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://velotchouterrain.com/les-balades/balades-du-mauma-a-velo/#/product/les-balades-du-mauma-a-velo »}]

Balade à vélo commentée à la découverte des fresques du Musée des Arts Urbains de Marseille dans le quartier Belle de Mai, St Mauront et St Charles ! Redécouvrez votre ville !

MauMa & Vélo Tchou Terrain