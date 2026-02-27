Spectacle NS World Studio International Palais des Congrès Marseille

Spectacle NS World Studio International

Samedi 30 mai 2026. Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille

Les élèves de danse et de comédie musicale de NS World Marseille monteront sur la scène du Palais des Congrès le samedi 30 mai 2026 pour présenter leur grand spectacle de fin d’année.

Un événement incontournable qui célèbre une saison de travail, de passion et de création artistique. .

Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

