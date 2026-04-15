L’art de grandir: Atelier découverte, Préau des Accoules, musée des enfants, Marseille

L’art de grandir: Atelier découverte Samedi 23 mai, 16h00 Préau des Accoules, musée des enfants Bouches-du-Rhône

Gratuit – sur inscription au 04 13 94 83 85 dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

A 16h

Participez à un atelier de découverte d’instruments de musique avec le groupe Atome Kermous. Vous assisterez à une démonstration de l’ensemble et de chaque instrument et découvrirez leur origine, leur fabrication, leur contexte d’utilisation… Les enfants pourront alors passer à la pratique et à tour de rôle venir essayer les différents instruments. L’atelier se conclura par un dernier morceau du groupe en incluant le jeune public soit avec le rythme, soit avec la voix.

Préau des Accoules, musée des enfants 29 montée des Accoules 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 94 83 85 https://musees.marseille.fr/preau-des-accoules-musee-des-enfants L’équipe du Préau des Accoules conçoit et réalise des expositions ludiques à destination des enfants pour une approche originale de l’objet d’art.

A 16h

© Ryan Layechi – Ville de Marseille