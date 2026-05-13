Une soirée autour de la mode, de la danse et des arts vivants, Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille

Une soirée autour de la mode, de la danse et des arts vivants Samedi 23 mai, 18h00 Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Venez découvrir en accès libre la nouvelle exposition du Mucem et profitez d’une ouverture exceptionnelle des expositions jusqu’à minuit.

Le Mucem vous invite à une soirée orchestrée autour des sujets chers au styliste Mossi Traoré : danse, musique et transmission seront ainsi réunis autour de la mode !

Et comme le 23 mai, le Mucem célèbre également la Nuit européenne des musées, toutes les expositions seront exceptionnellement ouvertes jusqu’à minuit.

Bar et petite restauration sur place.

Avec la compagnie (1)Promptu.

Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Promenade robert laffont, 13002 Marseille, France Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33484351313 https://www.mucem.org Le Mucem se déploie sur trois lieux :

– un bâtiment conçu par l’architecte Rudy Ricciotti pour l’ouverture en 2013 présentant les collections de synthèse sur l’ethnographie française ;

– le fort Saint-Jean, Monument historique classé ;

– le centre de conservation et de ressources, situé dans le quartier de la Belle de Mai, également conçu pour l’ouverture par l’architecte Corinne Vezzoni.

Venez découvrir en accès libre la nouvelle exposition du Mucem et profitez d’une ouverture exceptionnelle des expositions jusqu’à minuit.

©Maxime Verret