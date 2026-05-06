Faux soleils, Montévidéo, Marseille

Faux soleils 16 – 23 mai Montévidéo Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T12:00:00+02:00 – 2026-05-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T12:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

actoral ouvre pour la première fois les portes de son nouvel espace et réunit des artistes vidéastes et plasticiens issus du pourtour méditerranéen à l’occasion d’une exposition collective.

Faux soleils explore la manière dont des récits invisibilisés peuvent réapparaître à travers l’image, le corps, l’écrit et la fiction. Troublant les lignes du réel, les artistes invités transposent les normes de représentation pour interroger nos perceptions, mais aussi la façon dont se construisent nos mémoires, nos identités et nos espaces communs.

Leurs œuvres convoquent de nouvelles figures – sociales, mystiques ou animales –, et de nouvelles formes de figuration – collectives, historiques ou fantasmées. Elles éraflent les modes de narration dominants pour donner forme à des présences souvent reléguées aux marges. Elles révèlent les structures sociales qui régissent les gestes et les espaces.

En opérant ces déplacements, les artistes ouvrent des zones de friction entre intime et politique, mémoire et imaginaire. Leurs travaux esquissent des contre-récits où se rejouent les rapports entre histoire, subjectivité et pouvoir, invitant à désapprendre les regards hérités pour imaginer d’autres manières d’habiter les images et les récits.

Avec : Younes Baba-Ali, Ali Cherri, Ludovic Hadjeras, Katia Kameli, Samir Laghouati-Rashwan, Randa Maroufi et Valentin Noujaïm.

Montévidéo 45 rue d’Aubagne, 13001, Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Saison Méditerranée 2026

© Ludovic Hadjeras, Heimweh, cire trouée par les rayons du soleil, 2021