Mar Nostro – UV LAB, Jardin du Pharo, Marseille

Mar Nostro – UV LAB 15 – 25 mai Jardin du Pharo Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T19:30:00+02:00 – 2026-05-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-25T07:00:00+02:00 – 2026-05-25T21:00:00+02:00

Mar Nostro interroge la Méditerranée comme espace commun, traversé par des flux, des migrations et des échanges.

Son titre détourne l’expression historique Mare Nostrum — « notre mer » — pour la transformer en question contemporaine : qui est “nous” aujourd’hui ? À qui appartient cette mer ?

Le pavillon s’organise autour de trois traversées évoquant l’Afrique, l’Asie et l’Europe. L’architecture privilégie la circulation à la frontière, la porosité à la clôture.

Le motif unifie les cultures méditerranéennes dans un langage contemporain, entre plein et vide, relief, lumière et couleur, formant une écriture changeante selon le mouvement.

Inspiré par la Lingua Franca, langue hybride des ports méditerranéens, le projet rend hommage à la culture partagée qui nous façonne, à celles et ceux qui ont traversé cette mer, et à celles et ceux qui y ont perdu la vie.

Un oeuvre réalisée dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026 par UV LAB, laboratoire de design et d’architecture transdisciplinaire basé à la Cité des arts de la rue.

Coproductions : Ville de Marseille, Institut français et Lieux Publics, Centre national des arts de la rue et de l’espace public et Pôle International de Production et de Diffusion.

Réalisée avec la collaboration des Cascadeurs et Cascadeuses du chantier d’insertion de la Cité des arts de la rue.

Jardin du Pharo 58 boulevard Charles Livon, 13007 Marseille. Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Saison Méditerranée 2026

©UV LAB