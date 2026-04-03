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HOUDI LA PLATEFORME Marseille

HOUDI LA PLATEFORME Marseille

HOUDI LA PLATEFORME Marseille vendredi 5 juin 2026.

Lieu : LA PLATEFORME

Adresse : 12 RUE URBAIN V

Ville : 13002 Marseille

Département : 13

Début : 2026-06-05

Fin : 2026-06-05

Heure de début : 20:00

HOUDI Début : 2026-06-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA PLATEFORME 12 RUE URBAIN V 13002 Marseille 13

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