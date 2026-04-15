La matière dansée, MAAOA – Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens, Marseille

La matière dansée Samedi 23 mai, 17h00 MAAOA – Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Ce projet met en lien les lycéens spécialité danse (tous niveaux) du lycée Saint-Charles, avec les collégiens (tous niveaux) option danse du collège Olympe de Gouges, avec le Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens – MAAOA.

Après avoir découvert les collections permanentes du musée à travers ses 3 salles, les élèves travaillent sur une chorégraphie en lien avec ce qui les a touchés.

À l’occasion de la Nuit des Musées, ils déambuleront dans le bâtiment et dans les salles pour partager et mettre en mouvement leur expérience du musée.

MAAOA – Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens 2 rue de la charité 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://musees.marseille.fr

La classe, l’œuvre !

© Musées de Marseille / Photo C. Almodovar et M. Vialle