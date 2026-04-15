La matière dansée, MAAOA – Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens, Marseille
La matière dansée, MAAOA – Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens, Marseille samedi 23 mai 2026.
La matière dansée Samedi 23 mai, 17h00 MAAOA – Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Ce projet met en lien les lycéens spécialité danse (tous niveaux) du lycée Saint-Charles, avec les collégiens (tous niveaux) option danse du collège Olympe de Gouges, avec le Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens – MAAOA.
Après avoir découvert les collections permanentes du musée à travers ses 3 salles, les élèves travaillent sur une chorégraphie en lien avec ce qui les a touchés.
À l’occasion de la Nuit des Musées, ils déambuleront dans le bâtiment et dans les salles pour partager et mettre en mouvement leur expérience du musée.
MAAOA – Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens 2 rue de la charité 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://musees.marseille.fr
La classe, l’œuvre !
© Musées de Marseille / Photo C. Almodovar et M. Vialle
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