Les jardins voyageurs, Château Borély, Marseille

Les jardins voyageurs Samedi 23 mai, 17h00 Château Borély Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Trois classes de l’école élémentaire de La Corderie ont participé au projet « Les jardins voyageurs » autour de la problématique de l’eau à Marseille.

À partir d’une visite du jardin botanique, du Château Borély et du Musée d’histoire de Marseille, les élèves ont imaginé en classe des œuvres en lien avec les jardins, l’eau et Marseille.

À l’occasion de la Nuit des Musées, les élèves exposeront leurs créations au Château Borély.

Château Borély Avenue clot bey, 13008 Marseille, France Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491252634 https://musees.marseille.fr/chateau-borely-musee-des-arts-decoratifs-de-la-faience-et-de-la-mode Dédié aux arts décoratifs, le musée présente dans les espaces du château Borély, une sélection de 2.500 œuvres : mobilier, céramiques, verres, tapisseries, objets d’art, objets exotiques rares, design et collections de mode, du XVIIIe siècle à nos jours.

Les œuvres sont mises en scène dans des « period rooms » et des salles thématiques : superbes collections de faïence du XVIIIe siècle (des manufactures de Marseille et de Moustiers, entre autres) et du XIXe siècle : grands ensembles décoratifs du peintre Louis Chaix, tentures de cuirs, papier-peint panoramique de la célèbre manufacture Zuber, suites de toiles peintes de Philippe Rey.

Le département mode permet, selon l’actualité du musée, d’admirer les créations de grands couturiers et de créateurs contemporains. Les présentations sont régulièrement renouvelées.

Des œuvres de designers actuels, spécialement créées pour le musée, s’insèrent dans le parcours.

La classe, l’œuvre !

© Ville de Marseille – Ryan Layechi