Une nuit au Grand Port, Grand Port Maritime de Maritime – Port de Marseille Fos, Marseille

Une nuit au Grand Port 23 et 24 mai Grand Port Maritime de Maritime – Port de Marseille Fos Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-24T00:00:00+02:00 – 2026-05-24T01:00:00+02:00

Une invitation de Lieux Publics à investir le Grand Port de Marseille dans le cadre de la semaine de lancement de la Saison Méditerranée 2026

Une soirée gratuite et en plein air pour se réunir face à la mer Méditerranée : le Grand Port Maritime de Marseille ouvre exceptionnellement ses portes et Lieux Publics y propose un final de grande envergure : les sirènes de Mécanique Vivante accompagnée par plus de 200 Marseillais et Marseillaises rassemblé·es par Campus art Méditerranée, une version XXL de Tarab, le dancefloor chorégraphique de la compagnie Shōnen avec Wael Koudaih, alias Rayess Bek aux platines, et les propositions culinaires méditerranéennes de cuisiniers et cuisinières marseillaises coordonnés par les Grandes Tables.

Toute la soirée : Cuisines méditerranéennes

Une proposition de I.C.I – Les Grandes Tables

Terrain propice aux échanges culinaires, le grand Port maritime est pour cette soirée exceptionnelle, le site d’expression des cuisines libanaises, égyptiennes, tunisiennes, algériennes, marocaines, et marseillaises ! À bord des grandes Carrioles de la Méditerranée, dix brigades de la scène culinaire marseillaise proposeront aux publics dès 18h, une diversité de préparations à la croisée de saveurs traditionnelles et de créations contemporaines : slata méchouïa et beignets d’anchois, chich taouk, falafels, koshari, cigares poulet-amandes façon pastilla, sardines farcies à la brousse, panisses de l’Estaque, pâtisseries de la rive sud, glaces libanaises parfum fleur d’oranger, pistache ou encore baklawa… Une expérience immersive dans les cuisines populaires et conviviales des rues méditerranéennes.

Côté désaltération, des bars proposeront une sélection de boissons artisanales brassées localement et de jus réalisés par Les Grandes Tables, conçue pour accompagner cette programmation culinaire plurielle.

Une coopération culinaire produite par I.C.I avec La Cuisine de l’Arc, Sofrati, Les grandes Tables, La boîte à sardines, Le Monticole Culinaire, L’après M, Souhila Mokfi – Fée des gourmands, Tabla, Hamov artisan glacier…

À 21h30 : Symphonie Portuaire

de Mécanique Vivante & Campus art Méditerranée. Sous la direction artistique de Raphaël Imbert et Franz Clochard

La Symphonie portuaire est un appel du large, une ode à la mer et aux rencontres, un chant de sirènes qui invite à célébrer ensemble une Méditerranée plurielle. Puisant dans des répertoires nourris de traditions orales et de créolisations contemporaines, l’œuvre – libre, festive et polyglotte – fait dialoguer les cultures et les imaginaires. Du souffle des vents de Sicile à Tunis, de la Kabylie à l’Andalousie, de la Turquie à la Camargue, en passant par l’Atlas, et les îles grecques, se déploie une traversée musicale jusqu’au large.

Ce tableau s’inscrit dans une scénographie à la fois mouvante et spectaculaire qui immerge le public au cœur même du dispositif. Les différentes forces musicales y dialoguent et se répondent en un jeu d’échos : une fanfare intergénérationnelle, l’orchestre polyphonique des Sirènes musicales de la compagnie Mécanique Vivante, des musicien·ne·s solistes, des chanteuses aux pavillons géants, des percussionnistes hors normes. De cet ensemble naît une sonorité inédite, envoûtante, qui se déploie et résonne librement à ciel ouvert.

Direction artistique : Franz Clochard et Raphael Imbert

Solistes : Wafa Abbas, voix ; Mahmoud Chouki, oud ; France Duclairoir, contrebasse ; Bouthaina Nabouli, voix ; Zied Zouari, violon ; Lucie Delmas, percussion.

Musicien·nes et fanfare – avec élèves, ancien·nes élèves et professeurs du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille ainsi que 100 amateurs de Marseille et de la Région Ile de France.

Coproduction Institut Français, Ville de Marseille, Campus art Méditerranée, Lieux Publics-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Compagnie Mécanique Vivante

À 23h : Tarab

de la compagnie Shōnen (FR), Rayess Bek (LIBAN/ PALESTINE), avec huit danseur·euses originaires d’Égypte, de Palestine et du Liban

Tarab est une célébration performée avec le musicien libanais d’origine palestinienne Rayess Bek et des danseur·euses originaires d’Égypte, de Palestine et du Liban. Entraîné·es par des danses traditionnelles (comme la dabkeh et la taa’kib) et accompagné·es par des danseur·euses complices ils et elles emporteront peu à peu les publics, enjaillé·es par leurs danses sociales mêlant traditions et gestes contemporains, pour laisser libre cours aux sensations, expériences, émotions dans un vaste élan collectif.

Création, dispositif chorégraphique : Eric Minh Cuong Castaing

Création musicale, performance : Rayess Bek

Chorégraphie en complicité avec les danseur·euses interprètes : Nadim Bahsoun, Yara Bou Nassar, Mohamed Fouad, Aly Khamees, Nancy Naser Al Deen, Mohand Qader, Mohanad Smama, Aws Zubaïdy

Regard chorégraphique, travail vocal : Aloun Marchal

Regard dramaturgique : Marine Relinger

Création lumière : Sébastien Lefèvre

Recherche poétique : Mumen Khalifa, Mahmoud Alhaj, Myuz Gaza Crew

Remerciements : Suzanne Groothuis

Directrice des productions et administration : Maxime Kottmann

Chargée de production : Carla Alberny

Chargée de communication et assistante de production : Dana Galindo

Grand Port Maritime de Maritime – Port de Marseille Fos 44 Jacques Saadé, Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Saison Méditerranée 2026

©Chia Huang