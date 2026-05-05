Petit-déjeuner Partenaires, à Marseille, Résidence Sociale résidétape, Marseille

Petit-déjeuner Partenaires, à Marseille Jeudi 4 juin, 09h30 Résidence Sociale résidétape Bouches-du-Rhône

Sur inscription par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T09:30:00+02:00 – 2026-06-04T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T09:30:00+02:00 – 2026-06-04T11:30:00+02:00

Ce moment d’échanges sera l’occasion de vous présenter les missions, les actions et les partenaires du CLLAJ, au service des jeunes en recherche de solutions logement.

Résidence Sociale résidétape 145 bis boulevard baille 13005 Marseille Marseille 13005 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « cllaj@esfservices.org »}]

Un temps convivial à destination des partenaires du CLLAJ