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Petit-déjeuner Partenaires, à Marseille, Résidence Sociale résidétape, Marseille

Petit-déjeuner Partenaires, à Marseille, Résidence Sociale résidétape, Marseille

Petit-déjeuner Partenaires, à Marseille, Résidence Sociale résidétape, Marseille jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Résidence Sociale résidétape

Adresse : 145 bis boulevard baille 13005 Marseille

Ville : 13005 Marseille

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Tarif : Sur inscription par mail

Petit-déjeuner Partenaires, à Marseille Jeudi 4 juin, 09h30 Résidence Sociale résidétape Bouches-du-Rhône

Sur inscription par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T09:30:00+02:00 – 2026-06-04T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-04T09:30:00+02:00 – 2026-06-04T11:30:00+02:00

Ce moment d’échanges sera l’occasion de vous présenter les missions, les actions et les partenaires du CLLAJ, au service des jeunes en recherche de solutions logement.

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Un temps convivial à destination des partenaires du CLLAJ

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