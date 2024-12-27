Gala de System Dance and Arts Studio Palais des Congrès Marseille

Gala de System Dance and Arts Studio

Lundi 1er juin 2026. Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-06-01

Gala de danse de l’école System Dance and Arts Studio.

Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

System Dance and Arts Studio dance gala.

German :

Tanzgala der Schule System Dance and Arts Studio.

Italiano :

Gala di danza del System Dance and Arts Studio.

Espanol :

Gala de danza de System Dance and Arts Studio.

L’événement Gala de System Dance and Arts Studio Marseille a été mis à jour le 2025-04-01 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille