Visite du jardin et des rocailles de la villa Costa, Villa Costa 9 Traverse du Vallon de l’Ortignes 13007 Marseille, Marseille

Visite du jardin et des rocailles de la villa Costa 5 – 7 juin Villa Costa 9 Traverse du Vallon de l’Ortignes 13007 Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La visite est réalisée par les propriétaires du lieu. Nous expliquons les origines de cette maison et son histoire. Nous mettons en valeur le travail des rocailleurs italiens Gagliardone qui ont réalisé les trois façades. Bien entendu, aprés la visite guidée, les visiteurs peuvent promener librement dans le jardin.

Villa Costa 9 Traverse du Vallon de l’Ortignes 13007 Marseille 9 Traverse du Vallon de l’Ortignes 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur La Villa Costa a été décorée par les italiens rocailleurs Gagliardone en 1884. Son architecture faux bois lui confère un charme reposant et une touche de mystère développant l’imagination. Pas de possibilité de se garer car rue très étroite

©Faille Faure