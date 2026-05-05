Déjeuner trivia : littérature arabe et déjeuner convivial, La Fabulerie, Marseille

Déjeuner trivia : littérature arabe et déjeuner convivial Dimanche 14 juin, 13h00 La Fabulerie Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T13:00:00+02:00 – 2026-06-14T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T13:00:00+02:00 – 2026-06-14T14:00:00+02:00

Dans le cadre du Festival Karkadé, circulations littéraires contemporaines

L’équipe de l’Agence Karkadé concocte un quizz collaboratif de culture générale autour de la littérature et des cultures arabes. Un moment convivial pour tester ses connaissances autour d’un bon déjeuner !

La Fabulerie 10 Boulevard garibaldi, 13001 Marseille, France Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0486971988 https://lafabulerie.com [{« type »: « link », « value »: « https://agence-karkade.com/ »}] La Fabulerie est un tiers-lieu culturel vivant, ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent partager, créer, expérimenter et apprendre ensemble. C’est un espace où chacun·e peut venir avec ses idées, ses projets, ses envies, et les voir grandir au contact des autres.

Lieu de rencontres intergénérationnelles, de découvertes artistiques, de création numérique et d’expérimentations collectives, la Fabulerie est un laboratoire du faire ensemble, ancré à la fois dans les enjeux sociaux, culturels et environnementaux de notre époque.

Dans l’espace sur rue et sur scène, nous accueillons tout au long de l’année des expositions liées aux arts visuels.

Saison Méditerranée 2026

© Agence Karkadé