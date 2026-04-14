Accueil de groupe hors programmation grand public, Bilbiothèques de l’Alcazar, Marseille
Accueil de groupe hors programmation grand public, Bilbiothèques de l’Alcazar, Marseille mardi 9 juin 2026.
Accueil de groupe hors programmation grand public Mardi 9 juin, 09h30 Bilbiothèques de l’Alcazar Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T09:30:00+02:00 – 2026-06-09T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-09T09:30:00+02:00 – 2026-06-09T11:00:00+02:00
Bilbiothèques de l’Alcazar 52 cours Belsunce Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Accueil RPE
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