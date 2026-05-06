Le Quartier général des jeunesses méditerranéennes, LA PLATEFORME, Marseille

Le Quartier général des jeunesses méditerranéennes 19 – 22 mai LA PLATEFORME Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T18:00:00+02:00 – 2026-05-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T10:00:00+02:00 – 2026-05-22T19:00:00+02:00

Dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026, l’Institut français et le Campus groupe AFD, en partenariat avec la Plateforme, organisent du 19 au 22 mai « le Quartier général des jeunesses méditerranéennes ».

La Plateforme devient, pendant 4 jours, un lieu de rencontres et de discussions pour les jeunes de toute la Méditerranée, les institutions, associations et citoyens qui s’engagent dans la région.

Plus de 150 participants de programmes de coopération (Safir, Académie des Talents Méditerranéens, Social and Inclusive Business Camp) d’Algérie, d’Egypte, d’Espagne, de France, d’Italie, de Jordanie, du Liban, de Libye, du Maroc, de Palestine, de Syrie et de Tunisie seront invités à mettre en récits les messages qu’ils portent et à partager leurs aspirations pour la Méditerranée de demain. Les représentants institutionnels et associatifs, ainsi que le public, seront invités à réagir et échanger sur leurs présentations.

Le Quartier général des jeunesses méditerranéennes propose une programmation de débat d’idées variée, coordonnée par l’Agence Karkadé, mêlant Agora, ateliers, tables rondes, temps participatifs et productions créatives.

Agora des jeunesses méditerranéennes

Un espace de travail et de discussion réunissant une centaine de participants pour partager leur expérience de terrain et leurs aspirations, menant à une grande discussion de clôture qui se tiendra le vendredi 22 mai à 17h00 sous le titre «Paroles de Méditerranée, récits de demain».

Tables rondes

Le mercredi 20 et jeudi 21 mai, des tables rondes réuniront des personnalités inspirantes, reconnues et engagées pour partager avec le public leurs regards sur les grands enjeux méditerranéens contemporains.

Ateliers

Des temps d’expérimentation, d’intelligence collective et de création, favorisant l’apprentissage, la co-construction et l’échange interculturel, permettront aux participants de produire leurs propres récits qui seront partagés avec le public.

Restitutions et temps d’échanges

Chaque journée se clôturera par un échange collectif entre participants, personnalités invitées et le public.

« Paroles de Méditerranée, récits de demain »

Le 22 mai à 17h00, la séquence « Paroles de Méditerranée, récits de demain » permettra aux participants de présenter un recueil d’aspirations et de livrer leurs récits au public.

Cette séquence est pensée comme un moment de restitution du Quartier général des jeunesses méditerranéennes, lors de laquelle les participants pourront échanger avec des représentants institutionnels et de la société civile. Elle se prolongera par un moment convivial.

Ils et elles seront présents à l’événement :

Les lauréats du projet « Safir – Ambassadeurs pour la Méditerranée » et du programme « Horizons partagés » portés par l’Institut français ;

Les lauréats et alumni des programmes du Campus groupe AFD : Académie des Talents Méditerranéens, Social and Inclusive Business Camp ;

Les représentants du Conseil Méditerranéen de la Jeunesse ;

Les lauréats du programme MedNYouth et le conseil des jeunes du Réseau Méditerranée Nouvelle Chance ;

Les représentants du Parlement des Jeunes (La Fabrique d’Avenir)

Avec la participation de :

Les Têtes de l’Art

IRD – Institut de recherche pour le développement

Bokra Sawa

INA – Institut national de l’audiovisuel

Radio Grenouille

LICA – Laboratoire d’intelligence collective et artificielle

Arab NGO Network

for Development (ANND)

Lab’ess

Inco

Tibu Africa

E2C – Ecole de la deuxième chance Marseille

LA PLATEFORME 12 rue Urbain V, 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0484894369 https://laplateforme.io/ La Plateforme_ est une école du numérique et des nouvelles technologies co-fondée avec le Club Top 20 réunissant les grandes entreprises de la Métropole Aix Marseille. Elle comprend une offre de formations diversifiées destinées à former des développeurs web, logiciels, des experts en sécurité, des ingénieurs spécialisés en Intelligence Artificielle et systèmes immersifs, et des cadres d’entreprises au travers de cycles de formations continues.

La Plateforme_ est membre du programme Grande Ecole du Numérique. Elle est soutenue par de grandes entreprises du territoire comme le Crédit Agricole Alpes Provence, par la Région Sud, le Département des Bouches du Rhône et la Métropole Aix Marseille Provence.

La Plateforme est reconnue Établissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé de l’académie Provence Alpes Côte d’azur, enregistré sous le numéro 01344255

Saison Méditerranée 2026

©Quatorze Mars – Institut français