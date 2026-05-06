Inauguration exposition Images voyageuses, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille

Inauguration exposition Images voyageuses Mardi 19 mai, 19h00 Bibliothèque l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T19:00:00+02:00 – 2026-05-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-19T19:00:00+02:00 – 2026-05-19T20:30:00+02:00

Inauguration de l’exposition

En ouverture du vernissage, performance du duo Catherine Vincent, qui proposera une mise en musique à partir de textes de livres du Port à jauni, en français et en arabe.

Catherine Vincent, duo chanson-folk installé à Marseille, affectionne autant la variété chantée à deux voix, charriant avec elle le goût de la pop et du rock électrifié, que les musiques arabo-méditerranéennes et le tango

Dix artistes d’Algérie, d’Égypte, du Liban, du Maroc et de Tunisie, invités par l’Institut français, pour une exposition collective autour de la thématique Arriver-Partir-Revenir. Autant de variations graphiques, de voyages à accomplir pour évoquer leurs pays et leurs engagements et affirmer la puissance des images narratives. L’auteur-dessinateur, Kamel Khélif, accompagne de ses mots leurs images pour une traversée sensible. Avec : Sahar Abdallah, Sandra Aboujaoudé, Aya Ben Amor, Anaëlle Myriam Chaaib, Mohamed Haiti, Khadija Mouffok Alias Gigi, Nathalie Saoud, Hayam Safwat, Moez Tabia, Amina Temmam.

Images voyageuses, une exposition créée dans le cadre du projet Livres des deux rives, en partenariat avec le Salon du livre et de la presse jeunesse, labellisée par la Saison Méditerranée 2026.

Bibliothèque l’Alcazar 58 cours Belsunce, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Saison Méditerranée 2026

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