Alter-Méditerranée Agora des jeunes, Campus du Pharo, Marseille

Alter-Méditerranée

Agora des jeunes Mercredi 20 mai, 14h00 Campus du Pharo Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

Agora des jeunes

Amphi Gastaut, Campus du Pharo

Ouvert au public

L’Agora des étudiants, « Dialogues, innovations et futurs partagés », place au cœur de sa démarche la mobilisation étudiante pour la Méditerranée. Elle offre un espace d’expression, de co-construction et d’engagement, aboutissant à la restitution d’un manifeste méditerranéen plurilingue et multimodal élaboré par les étudiants d’Aix-Marseille Université à l’occasion de la Saison Méditerranée 2026.

Ouverture par :

• Quentin Acquatella, vice-président étudiant amU

• Céline Pascual, vice-présidente Développement durable amU et directrice de la chaire UNESCO « Éduquer à la transition environnementale en Méditerranée »

• Jean-François Marchi, vice-président des Relations internationales amU

Intervenants et institutions :

• Camille de Garidel-Thoron (amU), présidente de Téthys, réseau des universités euroméditerranéennes, facilitatrice du projet Agora des Jeunes pour un manifeste des jeunes pour la Méditerranée

• Céline Pascual (amU), en collaboration avec Bernard Mossé (Neede), pour la chaire UNESCO « Éduquer à la transition environnementale en Méditerranée », porteuse d’un projet de médiation autour des animaux mythologiques, présenté par Lucas Dulermo (doctorant amU)

• Étudiants du master Communication des organisations et développement durable (EJCAM), qui présentent leur manifeste

Autres temps forts :

• Plaidoiries :

o Isabelle Grossi (amU) et Sarwat Zahr (Université Libanaise, Liban), Faculté de droit et de science politique, présentent leurs étudiants qui plaident sur la justice environnementale et sociale

• Manifestes plurilingues:

o Etudiants du Master FLE qui présentent les manifestes multimodaux plurilingues sur l’urgence climatique co-réalisés avec les étudiants de FLE de l’Université Ain Shams (Egypte) et de l’Université Autonome de Madrid dans le cadre d’un projet de télécollaboration au sein de l’UE « Concevoir et tutorer un cours de langue en ligne », projet porté par Christelle Combe (amU) en collaboration avec Nadia Shama et Mona Mohsen (Université Ain Shams, Égypte) et Aranzazu Gil Casadomet (Université Autonome de Madrid, Espagne).

• Pitch :

o Trois étudiants du pôle Pépite Provence (amU) présentent leurs projets entrepreneuriaux : « Vitru’home » par Maxime Gilquin et Sarah Obert et « AquaLab Equipment »

• Restitution de contes :

o Étudiants en médiation culturelle des arts de Yannick Butel (amU)

• Manifeste plurilingue :

o Les étudiants du Service Universitaire des Langues (SUL) présentent un manifeste pour mettre en valeur les diversités biologique et linguistique en Méditerranée. Le projet réunit des étudiants multilingues du SUL-Pôle FLE, (DU LCF et DU PASS), des étudiants du SUL-Carlam (bonus langues) et des étudiants en stage. 14 nationalités et 5 langues méditerranéennes seront représentées. Le projet est porté par Marianne Abadie, Arleth Château, Pierre-Yves Dufeu, Souhila Grifi (amU)

Campus du Pharo 28 boulevard Charles Livon 13007 Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Saison Méditerranée 2026

©amU – Dircom