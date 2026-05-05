Alter – Méditerranée WE4LEAD : égalité des genres dans les universités méditerranéennes, Campus du Pharo, Marseille

Alter – Méditerranée

WE4LEAD : égalité des genres dans les universités méditerranéennes Mercredi 20 mai, 16h30 Campus du Pharo Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T16:30:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T16:30:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00

WE4LEAD : égalité des genres dans les universités méditerranéennes

Amphi Gastaut, Campus du Pharo

Ouvert aux participants

WE4LEAD – Dialogue artistique et engagé sur l’égalité des genres dans les universités méditerranéennes

Cet échange met en lumière le projet WE4LEAD, qui vise à renforcer l’égalité femmes-hommes dans les établissements d’enseignement supérieur du pourtour méditerranéen en favorisant l’accès des femmes aux postes à responsabilité et de gouvernance. Les témoignages sur les solutions mises en œuvre des deux côtés de la Méditerranée sont accompagnés d’interventions artistiques en mouvement, portées par des danseurs du SUAPS qui viennent rendre sensibles, par le corps et la scène, les enjeux d’égalité et d’inclusion.

Intervenants et institutions :

• Isabelle Régner, professeure de psychologie sociale à Aix-Marseille Université, Centre de recherche en psychologie et neurosciences (UMR CNRS 7077), directrice adjointe depuis janvier 2024, vice-présidente Égalité femmes-hommes et Lutte contre les discriminations d’amU. Ses engagements, notamment à travers WE4LEAD, traduisent ses recherches en dispositifs de formation, de régulation et de coopération internationale.

• Halima Ouanada, professeure à l’Université de Tunis El Manar (Tunisie), spécialiste de littérature française, études de genre et pensée des Lumières, autrice de nombreux travaux sur la littérature du XVIIIe siècle, l’histoire des femmes et les interactions entre genre et humanités.

Collectifs de danseurs du SUAPS, amU, encadrés par Céline Capelle (amU)

Campus du Pharo 28 boulevard Charles Livon 13007 Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Saison Méditerranée 2026

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