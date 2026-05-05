Alter – Méditerranée Autour d’Aurel. Méditerranée créative et roman graphique, Campus du Pharo, Marseille

Alter – Méditerranée Autour d’Aurel.

Méditerranée créative et roman graphique Mercredi 20 mai, 09h15 Campus du Pharo Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T09:15:00+02:00 – 2026-05-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T09:15:00+02:00 – 2026-05-20T12:30:00+02:00

Méditerranée créative

Amphithéâtre Gastaut, Campus du Pharo

Comment inventer aujourd’hui d’autres Méditerranées ? Comment raconter cette région en tenant ensemble son histoire conflictuelle, ses circulations, ses lieux de coexistence et ses nouvelles formes de coopération culturelle ?

Coordonnée par Maryline Crivello, historienne (TELEMMe, AMU-CNRS), co-directrice du Dictionnaire de la Méditerranée, la table ronde croisera plusieurs regards :

• celui de Nadia Shama, maîtresse de conférences à l’Université Ain Shams (Le Caire), spécialiste en rhétorique et analyse du discours. Elle travaille notamment sur la littérature du XVIIe siècle.

• celui de Brian Sandberg, historien au Northern Illinois University et coordinateur du Programme Méditerranée à l’Iméra, qui interroge les idéologies de croisade, la violence religieuse et l’impérialisme dans la Méditerranée française moderne, montrant comment ces héritages ont façonné des formes précoces de mondialisation et une relation durablement reconfigurée à la Méditerranée.

• ceux des anthropologues Manoël Pénicaud (IDEAS, AMU–CNRS, Centre Jacques Berque) et Dionigi Albera (IDEAS, AMU–CNRS), co-directeur du Dictionnaire de la Méditerranée, qui présenteront leur travail d’expositions itinérantes sur les « lieux saints partagés ».

À travers ces interventions, « Méditerranée créative » invite à découvrir une mer faite d’histoires croisées.

Discussion avec Sébastien Llaurens, docteur en histoire et spécialiste de la BD en Méditerranée, cette table ronde réunit deux grandes voix du roman graphique contemporain :

• Aurel est dessinateur de presse (Le Monde), réalisateur et auteur de bande dessinée. Il est reconnu pour son travail dans l’animation, notamment avec la réalisation de Josep, ayant pour personnage principal le dessinateur espagnol Josep Bartolli pendant la Retirada (2020, César du meilleur film d’animation). Il axe son travail d’auteur autour de thèmes politiques, et sociaux. Son dernier ouvrage Méditerranées – Histoire d’un continent kaléidoscope (2025) mêle enquête documentaire, histoire, exils et récits intimes autour de cette mer aux multiples visages qu’il essaye de saisir.

• Zeina Abirached est née et a grandi à Beyrouth au début des années 1980. Elle est autrice-dessinatrice de bande dessinée et illustratrice. Après [Beyrouth] Catharsis et 38 rue Youssef Semaani, elle se fait connaître en France en publiant Mourir, Partir, revenir, Le jeu des Hirondelles (2007, traduit en 12 langues), et Je me souviens Beyrouth (2008), tissant en images Agora des jeunes Dialogues, innovations et futurs partagés 14H00 — 16H00 L’Agora des étudiants, Dialogues, innovations et futurs partagés, les souvenirs de son enfance dans le Beyrouth en guerre des années 1980. Le Piano Oriental (2015) et Prendre Refuge (2018, co-écrit avec Mathias Énard), montrent, comme le reste de son œuvre, les multiples rencontres entre culture orientale et occidentale. Zeina Abirached interviendra en visioconférence.

Ensemble ils·elles discuteront de la manière dont la bande dessinée explore la mémoire, les conflits, les migrations et les liens entre les rives.

Campus du Pharo 58 boulevard Charles Livon 13007 Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Saison Méditerranée 2026

©amU – Dircom