Crèches, crèche fédération, Marseille

Crèches Vendredi 12 juin, 09h15 crèche fédération Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:15:00+02:00 – 2026-06-12T10:15:00+02:00

Fin : 2026-06-12T09:15:00+02:00 – 2026-06-12T10:15:00+02:00

crèche fédération 56 boulevard de la fédération Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Animation de séances lecture à la bibliothèque avec un groupe