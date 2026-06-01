Crèches, crèche fédération, Marseille
Crèches, crèche fédération, Marseille vendredi 12 juin 2026.
Crèches Vendredi 12 juin, 09h15 crèche fédération Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T09:15:00+02:00 – 2026-06-12T10:15:00+02:00
Fin : 2026-06-12T09:15:00+02:00 – 2026-06-12T10:15:00+02:00
crèche fédération 56 boulevard de la fédération Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Animation de séances lecture à la bibliothèque avec un groupe
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