SāHO, Théâtre La Criée, Marseille

SāHO 27 et 28 juin Théâtre La Criée Bouches-du-Rhône

tarif 10 €

tarifs engagés 15 € / 20 €

à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T18:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:35:00+02:00

Fin : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:35:00+02:00

Dans FāSL, présenté en 2024 au Festival de Marseille, comme dans son nouveau solo SāHO, Nivine Kallas met son corps en jeu pour s’exprimer en toute liberté. Pour dire qui elle est et se montrer dans une vérité brute en faisant ressurgir ces moments d’une délicieuse absence quand, enfant, venait le temps de la récitation… Son corps tour à tour se détourne, se dresse et, dans un souffle poétique, s’évade vers le rêve. Au fil d’une silencieuse dissidence.

« De mes années d’école, je ne garde aucun savoir académique. Tout ce que j’ai étudié s’est effacé. Il n’en reste qu’une seule chose : le rêve. Un des moments de grâce était l’apprentissage des poèmes que je vivais comme une méditation, transformant les mots en images mentales. » Tout le travail de Nivine Kallas, dans SāHO, est le reflet de cette absence et de son état d’évasion mentale. Un état de liberté absolue évoqué sur scène par une simple petite chaise d’enfant posée sur un tapis blanc, des extraits de poèmes de l’écrivain libanais Mikhail Naimy, traduits à sa façon dans la langue des signes. Par son corps qui, à travers une gestuelle fragmentée et tendue entre effondrement et élévation, brise les codes et crée des frictions. À sa manière, intense, décalée, joueuse, elle réinvente les moments de récitation lorsqu’on lui reprochait de chanter et de danser en classe ! Cette représentation volontairement floue joue de la disparition et des silences, des contrastes d’ombre et de lumière sur la musique de Youssef Hobeich, qui mêle percussions orientales traditionnelles et influences contemporaines. Dans cette nouvelle performance, Nivine Kallas remonte le fil de sa mémoire et de son enfance.

Les représentations à Marseille reçoivent le soutien de lʼInstitut français du Liban.

Théâtre La Criée 30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://theatre-lacriee.com/

Dans _FāSL_, présenté en 2024 au Festival de Marseille, comme dans son nouveau solo _SāHO_, Nivine Kallas met son corps en jeu pour s’exprimer en toute liberté. Pour dire qui elle est et se montrer à…

©Vanessa Daou