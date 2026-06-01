Marché Marseille Méditerranée – Site des Arnavaux – Indus’3Days, 101 avenue du marché d’intérêt national, Marseille

Marché Marseille Méditerranée – Site des Arnavaux – Indus’3Days Vendredi 5 juin, 09h00 101 avenue du marché d’intérêt national Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Ses missions: contribuer au développement de la filière agroalimentaire, agir pour une alimentation de qualité accessible au plus grand nombre, soutenir la production locale. Son positionnement géographique en prise directe avec les principaux axes routiers( L2, A7) , le port et la gare, en fait une plate forme logistique incontournable. Le MIN assume pleinement sa responsabilité sociale et environnementale, à travers la lutte contre le gaspillage alimentaire, les actions de solidarité, l’engagement pour réduire l’empreinte carbone. A découvrir pendant la visite : Le carreau des producteurs Le carreau des grossistes Présentation des actions et projets du site

101 avenue du marché d’intérêt national marseille Marseille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite MIN de Marseille

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