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ALLAH-LAS LE MAKEDA Marseille

ALLAH-LAS LE MAKEDA Marseille

ALLAH-LAS LE MAKEDA Marseille jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : LE MAKEDA

Adresse : 103 RUE FERRARI

Ville : 13005 Marseille

Département : 13

Début : 2026-07-02

Fin : 2026-07-02

Heure de début : 20:00

ALLAH-LAS Début : 2026-07-02 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE MAKEDA 103 RUE FERRARI 13005 Marseille 13

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