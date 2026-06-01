Pleine Lune, Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille

Pleine Lune Jeudi 2 juillet, 20h00 Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Bouches-du-Rhône

tarifs 5 € / 10 €

tarifs engagés 15 € / 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T20:00:00+02:00 – 2026-07-02T20:50:00+02:00

Fin : 2026-07-02T20:00:00+02:00 – 2026-07-02T20:50:00+02:00

Pleine Lune réunit pour la première fois Toto et Islam Elarabi autour d’une passion commune : le mahraganat, né avant la révolution égyptienne de 2011 mais amplifié durant cette période, qui a embrasé les rues et les quartiers populaires du Caire où ils ont grandi. Une esthétique chorégraphique et musicale rejetée par lʼestablishment mais au succès populaire foudroyant, transcendée sur scène par les danseur·ses et chorégraphes qui entremêlent leur énergie, leur force expressive, leurs émotions pour inventer « une langue d’expression essentielle – organique, libre et belle dans sa violence brute et sa vérité. » Ici, l’alliance du mahraganat, des arts martiaux et de la danse contemporaine plonge les interprètes dans une sorte de combat à mains nues où chacun rivalise de fierté, de puissance. Parfois de défiance ou d’ironie… Le duo traverse les états divers d’une trajectoire humaine marquée par la séparation ou la perte, le conflit intérieur, la rébellion, la transformation et, comme un acte final, la résolution, quand l’homme se réconcilie avec son passé (lui-même) et avec le présent (la société). Une conclusion harmonieuse imaginée par deux artistes qui ont fait de leur parcours et de leur vie une source vive de création.

Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Promenade robert laffont, 13002 Marseille, France Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33484351313 https://www.mucem.org Le Mucem se déploie sur trois lieux :

– un bâtiment conçu par l’architecte Rudy Ricciotti pour l’ouverture en 2013 présentant les collections de synthèse sur l’ethnographie française ;

– le fort Saint-Jean, Monument historique classé ;

– le centre de conservation et de ressources, situé dans le quartier de la Belle de Mai, également conçu pour l’ouverture par l’architecte Corinne Vezzoni.

_Pleine Lune_ réunit pour la première fois Toto et Islam Elarabi autour d’une passion commune : le mahraganat, né avant la révolution égyptienne de 2011 mais amplifié durant cette période, qui a les…

©DR