Festival Karkadé, circulations littéraires contemporaines, La Fabulerie, Marseille

Festival Karkadé, circulations littéraires contemporaines 9 – 14 juin La Fabulerie Bouches-du-Rhône

Entrée libre dans la limite des places disponibles, exception faite pour la soirée musicale à la Friche La Belle de Mai sur billetterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T19:30:00+02:00 – 2026-06-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Festival Karkadé, circulations littéraires contemporaines

Lignes de faille

du 9 au 14 juin 2026 – Videodrome 2, La Fabulerie, Bibliothèque l’Alcazar et Friche la Belle de Mai, Marseille

Chaque année, le Festival Karkadé explore les circulations humaines, artistiques et littéraires qui traversent la Méditerranée. Dans le cadre de sa deuxième édition, et à l’occasion de la Saison Méditerranée, le festival prend pour fil rouge les lignes de faille en Méditerranée, lieu de confrontations et de dissonances entre fantasmes et réalité, où s’inventent de nouveaux récits entre langues et entre rives.

Plus de 30 autrices et auteurs, traductrices, traducteurs et éditrices des littératures arabes contemporaines sont invité.e.s, ainsi que des maisons d’édition indépendantes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La Fabulerie 10 Boulevard garibaldi, 13001 Marseille, France Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0486971988 https://lafabulerie.com La Fabulerie est un tiers-lieu culturel vivant, ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent partager, créer, expérimenter et apprendre ensemble. C’est un espace où chacun·e peut venir avec ses idées, ses projets, ses envies, et les voir grandir au contact des autres.

Lieu de rencontres intergénérationnelles, de découvertes artistiques, de création numérique et d’expérimentations collectives, la Fabulerie est un laboratoire du faire ensemble, ancré à la fois dans les enjeux sociaux, culturels et environnementaux de notre époque.

Dans l’espace sur rue et sur scène, nous accueillons tout au long de l’année des expositions liées aux arts visuels.

Festival Karkadé, circulations littéraires contemporaines

© Agence Karkadé / Sama Beydoun